При столкновении двух автомобилей во Владимирской области погибло три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МВД РФ.

По данным собеседника агентства, лобовое столкновение машин марок ВАЗ-2112 и "Нива" произошло на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики — Ковров — Шуя утром 21 декабря.

Как уточняется, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате погибли 62-летний водитель "нивы", его 35-летняя пассажирка, а также 20-летний водитель ВАЗ-2112. Ещё троих пассажиров доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.