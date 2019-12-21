Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх рабочих в Тулуне

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Фото © ТАСС / Антон Ваганов

После гибели троих рабочих во время строительства канализационной траншеи в Тулуне возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как уточняется, в момент обвала грунта рабочие ремонтировали канализацию в пострадавшем от летнего наводнения Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В настоящий момент правоохранители проводят все необходимые проверки, допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия.

Напомним, 20 декабря в городе Тулуне Иркутской области при проведении земляных работ произошёл обвал грунта. В результате погибло три человека, ещё два пострадали.

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