Синоптики пообещали москвичам переменную облачность 21 декабря

Специалисты отметили, что до девяти утра в столице действует жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана.

В течение дня в Москве и области ожидается переменная облачность, в Подмосковье могут пройти небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в дневные часы составит от одного до трёх градусов тепла, а в ночные опустится до нуля. В регионе в дневные и ночные часы погода будет колебаться от минус двух до плюс трёх градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отметили, что до девяти утра в столице действует жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Ранее сообщалось, что ближайшие пять-семь дней в столице снега не будет, а столбики термометров поднимутся до шести градусов выше нуля.