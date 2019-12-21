В Ленобласти после наезда грузовика сгорело пять легковушек, есть жертвы — видео

К настоящему моменту возгорание ликвидировали. Причина аварии устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

В Выборгском районе Ленинградской области грузовик протаранил пять легковых автомобилей, после чего они загорелись. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

По данным РИА "Новости", в результате ДТП погибли два человека, ещё четыре пострадали.

В пресс-службе регионального МЧС РФ рассказали, что машины в момент инцидента стояли возле неисправного светофора на 142-м километре трассы "Скандинавия".

— Произошёл наезд грузового автомобиля на пять легковых автомобилей, стоявших на неисправном светофоре (производился ремонт светофора, данные автотранспортных средств устанавливаются) с последующим возгоранием автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие, — отметили в сообщении ведомства.

Причина аварии устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Источник Лайфа сообщил, что к настоящему моменту возгорание ликвидировали.