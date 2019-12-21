В Кемеровской области в ДТП с машиной скорой помощи погибла фельдшер

В момент трагической аварии бригада медиков направлялась на срочный вызов к пациенту.

В Новокузнецком районе Кемеровской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла 68-летняя фельдшер. Об этом сообщается на официальном портале регионального Департамента охраны здоровья населения.

Представители ГУ МВД РФ по региону сообщили ТАСС, что авария произошла вечером 20 декабря на 205-м километре автотрассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Установлено, что 38-летний водитель машины скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "газелью". В результате происшествия сильно пострадала 68-летняя фельдшер. От полученных травм женщина скончалась на месте.

— Мы скорбим вместе с близкими Сании Тагировны. Работа в здравоохранении, а особенно в скорой помощи, — это ежедневный подвиг. Часто мы не замечаем за суетой, насколько преданы профессии, пациентам наши медики. Спасибо вам, коллеги, за ваш труд, за ответственность и самоотверженность, — выразил соболезнования начальник Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин.

Водителей обоих транспортных средств доставили в местное отделение клинической больницы с травмами различной степени тяжести. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

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