Росстат предупредил о росте цен на новогодние подарки

Единственное, что подешевело в этом году, в отличие от 2018-го, — это смартфоны.

Стоимость большинства новогодних подарков в России в ноябре в 2019 году существенно выросла по сравнению с тем же периодом за предыдущий год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Так, по информации федеральной службы, подскочили цены на тушь для ресниц (на 4,9%, до 464 рублей) и на шоколадные изделия (на 4,8%, до 874,85 рубля за килограмм).

Подорожали также эмалированные кастрюли и кастрюли из нержавеющей стали. Их стоимость выросла на 3,8% (до 826,6 рубля). Стоимость полотенец увеличилась на 3,5% (до 320,7 рубля).

Меньше всего подорожала туалетная вода (на 2,9%), книги (на 2,1% ), мягкие игрушки (на 1,6%) и коньяк (на 0,2%).

Ранее Лайф писал, что в России резко упали цены на последний iPhone 11.