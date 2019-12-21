Впервые на этапе Кубка мира в хафпайпе победила россиянка

Первая в истории российская спортсменка Валерия Демидова стала победительницей в дисциплине "хафпайп" на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошёл в Китае. Об этом сообщает ТАСС.
На втором и третьем месте оказались спортсменки из Канады и Китая соответственно. Следующий этап пройдёт в США в начале 2020 года.
До этого лучший результат среди россиянок в хафпайпе показала также Демидова. В 2017 и 2019 годах она завоевала две бронзы на этапах Кубка мира.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что The Guardian признала лучшим футболистом 2019 года нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram