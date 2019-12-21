Впервые на этапе Кубка мира в хафпайпе победила россиянка

Первая в истории российская спортсменка Валерия Демидова стала победительницей в дисциплине "хафпайп" на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошёл в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

На втором и третьем месте оказались спортсменки из Канады и Китая соответственно. Следующий этап пройдёт в США в начале 2020 года.

До этого лучший результат среди россиянок в хафпайпе показала также Демидова. В 2017 и 2019 годах она завоевала две бронзы на этапах Кубка мира.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что The Guardian признала лучшим футболистом 2019 года нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.