Учёные узнали о новой диетической пользе кофеина

Кофеин помогает справиться с последствиями неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и уменьшает уровень триглицеридов. К таким выводам пришли учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, их исследование опубликовал MedicalXpress.

Специалисты устроили эксперимент с крысами, которых поделили на две группы. Одним на протяжении четырёх недель давали чай мате (парагвайский чай. — Прим. Лайфа) с кофеином, а другим — без кофеина.

Выяснилось, что те грызуны, которые употребляли кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, хотя всё это время в их рационе присутствовало 15% белков, 45% углеводов и 40% жиров. Такого эффекта удалось достичь на фоне того, что они получали дозу кофеина, эквивалентную четырём чашкам кофе для человека. Когда исследователи решили поэкспериментировать с синтетическим кофеином и кофеином из кофе, они снова пришли к такому же результату.

Теперь учёные планируют выяснить, как кофеин может помочь в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушением обмена веществ.

Ранее немецкий кардиолог Херберт Брюк рассказал о болезнях, от которых может спасти кофе.