Рахмон и Путин согласились, что нужно укрепить таджикско-афганскую границу

На неформальном саммите обсуждался вопрос миграции, а также вопрос оснащения таджикской армии современной военной техникой.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и российский лидер Владимир Путин встретились в Санкт-Петербурге на заседании глав государств — участников СНГ и подчеркнули необходимость укрепления таджикско-афганских границ.

— [Cтороны] подчеркнули необходимость усиления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном в свете тревожной ситуации в Афганистане, — передаёт пресс-служба таджикского лидера.

Кроме того, Рахмон и Путин обсудили ключевые конкретные вопросы в отношении сотрудничества между странами, а также затронули актуальные темы, о которых говорят на международной арене. Также президенты обсудили вопросы трудовой миграции и проблему "оснащения таджикской армии".

— В ходе встречи обсуждались вопросы реализации мер по решению проблем трудовой миграции, в частности, вопрос об объявлении очередной амнистии граждан Таджикистана в России, — говорится в сообщении.

Напомним, Рахмон прибыл на внеочередное заседание глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось 20 декабря в Петербурге.