В Берлине назвали вмешательством в дела Европы санкции США против газопроводов

Кабмин ФРГ выразил недовольство вступлением в силу американских мер против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Правительство Германии выразило недовольство тем, что санкции США против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. По мнению германских властей, это вмешательство в европейские дела, сообщается в пресс-релизе, опубликованном сегодня на официальном сайте.

— Федеральное правительство сожалеет о том, что с подписанием сегодня президентом США Дональдом Трампом вступят в силу санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", инициированные конгрессом, — говорится в сообщении.

В Берлине отметили, что не одобряют такие "экстерриториальные санкции", так как они затрагивают немецкие и европейские компании и являются вмешательством во внутренние дела страны и Европы.

Кабмин ФРГ подчеркнул, что в связи с переговорами Москвы и Киева о транзите газа через Украину меры США, которые, в частности направлены на защиту Незалежной, непонятны.

Напомним, после подписания Дональдом Трампом закона о военном бюджете США потребовали немедленно прекратить строительство "Северного потока — 2".