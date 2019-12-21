Каждый пятый россиянин планирует взять кредит на новогодние подарки

Каждый пятый россиянин планирует взять кредит на покупку новогодних подарков. Об этом сообщает ТАСС.

— Каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки — так ответили 22% опрошенных. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35–46 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 79% респондентов планируют потратить на праздник такую же сумму, как в прошлом году, или больше, 14% рассчитывают сэкономить, а ещё 7% готовы существенно увеличить траты.