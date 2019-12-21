Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать

В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о вступлении в силу санкций Минфина США против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Своим мнением она поделилась в "Фейсбуке".

В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции", и напомнила, что запрет исходит от страны, чей госдолг составляет 22 триллиона долларов.

— Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", — написала она.

Захарова пошутила, что, если власти США потребуют "немедленно прекратить дышать", найдутся те, кто серьёзно отнесётся к такой просьбе и даже выполнит её.

Ранее сообщалось, что США потребовали немедленно прекратить строительство "Северного потока — 2".