В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

В Волгоградской области столкнулись КамАЗ и автобус с 56 пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на МВД РФ по региону.

— По предварительной информации, водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с полуприцепом автомобиля КамАЗ, двигавшимся по главной дороге, после чего автобус съехал в кювет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все находившиеся в автобусе пассажиры — граждане Узбекистана. По данным РИА "Новости", пострадало пять человек, они госпитализированы.

Сейчас на месте работают спецслужбы, выясняются все детали ДТП. Также решается вопрос о временном размещении пассажиров в местной школе.