Названы правила, которые нужно знать туристу перед поездкой в Европу

Эксперты американского туристического онлайн-портала составили список из десяти правил, о которых не следует забывать, отправляясь в путешествие по Европе, особенно в первый раз.
Для начала сервис предлагает сравнивать цены на авиабилеты, смотреть разных перевозчиков и "двигать" даты, если это возможно. Однако эксперты советуют не поддаваться соблазну на цены лоукостеров, поскольку они, как правило, в дальнейшем взимают дополнительную плату за багаж, места, воду и т.д.
Также специалисты успокаивают пыл туристов: не стоит усложнять поездку и смотреть за один раз всё и сразу. Лучше не нагружать путешествие более чем двумя городами и обстоятельно изучить избранные места.
В качестве средства передвижения по Европе эксперты советуют отдавать предпочтение поездам. Они позволят полюбоваться живописными пейзажами и сэкономить деньги, поскольку передвижение на них существенно дешевле, чем на самолётах.
Кроме того, туристам советуют не пренебрегать общественным транспортом и метро, проверять часы работы музеев и заранее приобретать туда билеты, а также ознакомиться с правилами работы ресторанов.
В заключение эксперты напомнили о важной и приятной функции в аэропортах — tax free, то есть возвращении уплаченного налога на добавленную стоимость.
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