Разыскиваемого в Армении племянника экс-президента Саргсяна доставили на родину

Более года злоумышленник скрывался с гватемальским паспортом на территории Чехии.

Разыскиваемый племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян был экстрадирован на родину из Чехии, где он скрывался с фальшивым гватемальским паспортом. Об этом сообщается на официальной странице армянской полиции в социальной сети Facebook.

— Саргсян доставлен в Армению 21 декабря в сопровождении сотрудников полиции Армении, — говорится в сообщении.

Напомним, в отношении Нарека Саргсяна 26 июня 2018 года служба национальной безопасности Республики Армения возбудила уголовное дело о хранении оружия, наркотиков и похищенных картин. Также он обвиняется по статье "Похищение человека". Саргсяна объявили в розыск и заочно арестовали.

Более года мужчина числился в международном розыске, однако 6 декабря Саргсяна обнаружили в Праге с фальшивым паспортом. Позднее Пражский суд и Министерство юстиции Чехии согласились выдать его Армении.

Продолжается расследование начатого уголовного дела.