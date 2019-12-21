Неоплаченные дети. Лайф узнал, как обманывают суррогатных матерей — видео

Получив миллионы от клиентов, посредница Снежана Токар перестала выходить с суррогатными матерями на связь и просто исчезла, оставив их без выплат. Об этом Лайфу рассказали обманутые роженицы и один из клиентов Юрий Ющенко.

По словам Ющенко, семь лет назад он потерял единственного сына. Решив прибегнуть к услугам суррогатной матери, он связался со Снежаной, заплатил ей и получил дочь. Через некоторое время с ним связалась суррогатная мать его ребёнка и заявила, что ей не передали вознаграждение за роды.

Когда он обратился к Токар за объяснениями, та заявила, что это его не касается, и пообещала разобраться с ситуацией сама. Получив такой ответ, мужчина расторг договор и сам заплатил маме ребёнка. После этого он начал наводить справки. Оказалось, что есть и другие обманутые клиенты и суррогатные мамы.

— И тут выясняется самое интересное: генеральный директор — совсем другая женщина, Снежана не имела права подписывать договор, — рассказал мужчина Лайфу.

Он добавил, что сейчас ему удалось найти семь обманутых рожениц. У некоторых из них не было вообще никакого договора с Токар. Мужчина подал иск в суд и намерен вернуть те средства, которые передал посреднице.

— Я понёс материальный ущерб, она мне это должна вернуть. Многие мамы сейчас в истерике. Это жутко, — заявил мужчина.

Агент Снежаны Марина Иванова рассказала, что сотрудничала с женщиной и искала для её программы мам. После того как девушки забеременели, они начали жаловаться на неадекватность Снежаны.

— Потом я уже это поняла — она мне тоже писала эсэмэски такие, что они твари, инкубаторы... Я прекратила с ней работать, как только начались проблемы с выплатами... Она сама была суррогатной матерью лет девять-десять назад... Её саму обманули — не выплатили гонорар, — рассказала женщина.

Лайфу также удалось побеседовать с суррогатными матерями Юлией и Ольгой, которые оказались среди обманутых рожениц.

Юлия рассказала, что решила стать суррогатной матерью после того, как рассталась с любимым мужчиной, от которого родила ребёнка. Работая на нескольких работах, она пыталась быть хорошей матерью и обеспечивать чадо всем необходимым.

Связавшись со Снежаной, она согласилась принять участие в её программе. Та пообещала расплатиться с ней в день родов. После появления ребёнка на свет женщина не получила ничего, кроме постоянных обещаний и просьб подождать. Ей удалось добиться от Токар лишь расписки. Позже та написала, что увидела в Сети плохие отзывы о ней, и обвинила в этом роженицу, заявив, что ничего ей не выплатит.

Ольге обещали заплатить за рождение ребёнка в течение семи дней, однако при встрече биологические родители передали ей лишь 100 тысяч за кесарево сечение. Остальную часть вознаграждения, по их словам, они отдали Снежане.

Денег женщина так и не увидела — позже её тоже обвинили в том, что она рассказала знакомым о произошедшем. На работу выйти из-за пережитой операции она тоже не может. Суррогатная мама призналась, что на сотрудничество с посредницей её толкнули жилищный вопрос и нужда в деньгах, которых она так и не получила.

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