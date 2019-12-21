В ДНР ответили на высказывание Украины о "принуждении к миру"

В МИД непризнанной республики заявили, что военные действия со стороны Киева повлекут за собой полную ответственность страны за срыв минских соглашений.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что высказывание МИД Украины о "принуждении к миру" ДНР и ЛНР в рамках введения миротворческих миссий расценивается как призыв к нападению на Донбасс силами Запада. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Если Украина продолжит не только заявлять о возможности военного вмешательства, но и попытается его осуществить, в ДНР готовы ответить, отметила Никонорова.

— Но в данном случае предупреждаем: новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними, — добавила министр.

Для урегулирования конфликта в Донбассе мирным путём Киев должен "чётко выполнять свои обязательства по комплексу мер".

Никонорова также напомнила, что выбор военных действий Украиной повлечёт полную ответственность страны за срыв минских соглашений, что приведёт к санкциям и другим мерам со стороны стран-гарантов и ООН.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что есть альтернатива минским договорённостям, а именно введение миротворческих сил в Донбасс. По его словам, это должна быть "операция по принуждению к миру".

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР.