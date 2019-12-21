В ДНР ответили на высказывание Украины о "принуждении к миру"

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что высказывание МИД Украины о "принуждении к миру" ДНР и ЛНР в рамках введения миротворческих миссий расценивается как призыв к нападению на Донбасс силами Запада. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Если Украина продолжит не только заявлять о возможности военного вмешательства, но и попытается его осуществить, в ДНР готовы ответить, отметила Никонорова.
— Но в данном случае предупреждаем: новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними, — добавила министр.
Для урегулирования конфликта в Донбассе мирным путём Киев должен "чётко выполнять свои обязательства по комплексу мер".
Никонорова также напомнила, что выбор военных действий Украиной повлечёт полную ответственность страны за срыв минских соглашений, что приведёт к санкциям и другим мерам со стороны стран-гарантов и ООН.
Ранее замглавы МИД Украины заявил, что есть альтернатива минским договорённостям, а именно введение миротворческих сил в Донбасс. По его словам, это должна быть "операция по принуждению к миру".
Ранее Владимир Путин заявил о том, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР.
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