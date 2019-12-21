Террористы совершили три атаки на нефтегазовые станции в Сирии

Террористы атаковали сразу три объекта нефтегазовой промышленности в Центральной Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на информацию Министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

— На нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, газовую станцию на юге области аль-Вости и на газоперерабатывающую станцию аль-Раян в центре страны совершены террористические атаки, причинён материальный ущерб, — говорится в сообщении.

По словам министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, силы министерства и подразделений по оказанию экстренной помощи быстро потушили пожар, который начался в результате атаки. Сейчас сирийские военные восстанавливают последствия ущерба.

Как отмечает агентство, атаки происходят, когда США пытаются украсть сирийскую нефть и газ в Алжирском регионе.