"Газпром" и "Нафтогаз" могут заключить контракт на пять лет

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" могут заключить транзитный договор на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром".

Ранее в украинских СМИ появилась информация о возможном контракте между Украиной и Россией. Отмечалось, что в 2020 году объём транзита газа составит 65 миллиардов кубических метров, а в 2021–2024 годах — по 40 миллиардов кубических метров.

— Цифры верные, — подтвердили в "Газпроме".

Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта.