В "Нафтогазе" оценили санкции США против "Северного потока – 2": Лучший подарок

Подписание президентом США Дональдом Трампом бюджета на 2020 год, включающего санкции против "Северного потока — 2" и военную помощь Украине, — лучший предновогодний подарок, заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

— Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас, — написал он в "Фейсбуке".

К своему посту он приложил скриншоты сообщения компании Allseas о приостановке строительства газопровода и трансляции подписания оборонного бюджета США.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающем санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.