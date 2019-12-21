Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперты выяснили, что дороже всего праздник обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 рубля, а дешевле всего встретят Новый год в Ингушетии — 3500 рублей. Застолье в Москве и Санкт-Петербурге будет стоить в среднем 7933,34 и 7060,66 рубля соответственно.

Отмечается, что в этом году подорожали сыры, сливочное масло и апельсины, а красная икра и свежие огурцы, наоборот, подешевели.