Киев назвал причину страшного пожара в одесском колледже, унёсшего 16 жизней

Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрооборудования на третьем этаже.

В правительстве Украины сообщили, что причиной пожара в одесском колледже, где погибло 16 человек, стало возгорание электрооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Гончарук в своём Telegram-канале.

— По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт, — говорится в сообщении.

Как отмечается, основной причиной является небрежное отношение руководства и работников колледжа к пожарной безопасности. Виновников трагедии определит суд, они понесут наказание.

Премьер-министр заявил, что уже уволены руководитель Главного управления ДСНС в Одесской области и его заместитель.

Напомним, пожар в шестиэтажном здании одесского колледжа произошёл 4 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура. Число погибших достигло 16 человек. 14 декабря завершились работы по ликвидации последствий пожара.