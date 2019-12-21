Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Документ предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, а также выплату по решению Стокгольмского арбитража.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что соглашение с "Нафтогазом" предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату по решению Стокгольмского арбитражного суда, сообщает ТАСС.

Подписание соглашения об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам восстановит "баланс интересов сторон", сообщил Миллер.

Он также добавил, что соглашение подразумевает отзыв судебных и арбитражных исков, по которым не принято окончательное решение, отказ от новых претензий и выплату "Газпромом" украинскому "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов с учётом пени по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Работа по подготовке межоператорского соглашения ведётся в Вене, где документ и будет подписан.

Ранее Лайф сообщал о подписании Россией и Украиной протокола о продолжении транзита газа.