Житель Челябинска насмерть забил грудного сына за громкий плач

В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Челябинске пьяный мужчина до смерти забил своего грудного сына из-за громкого плача. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошёл 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района. 29-летний мужчина остался один дома вместе с месячным сыном. Вскоре, напившись, он нанёс ребёнку смертельные раны: несколько раз сильно ударил малыша по голове и бросил на пол с высоты собственного роста.

По мнению стражей порядка, мотивом для детоубийства послужил громкий непрекращающийся плач грудного малыша.

Подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения мужчине и избрании меры пресечения.

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