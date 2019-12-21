Посетитель бара на Урале дважды выстрелил в охранника на новогоднем корпоративе

Посетитель бара "Огонёк" в Екатеринбурге в ночь на 21 декабря дважды выстрелил в охранника из травматического пистолета, инцидент произошёл во время новогоднего корпоратива. Об этом Лайфу рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
От рук пьяного мужчины пострадал его ровесник — оба родились в 1994 году. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте.
— Мужчина находился на корпоративе, где не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к таким печальным последствиям. Травматический пистолет ИЖ-79 изъяли и приобщили к материалам проверки, — заявил он.
По его словам, стрелка задержали и сейчас он находится под стражей в дежурной части территориального ОВД, где приходит в себя после бурной вечеринки. Когда полицейские спросили его, зачем он стрелял, юноша ответил, что ничего не помнит.
Владелец бара "Огонёк" Евгений Кексин уточнил, что корпоратив был неофициальным — заведение не заказывали для одной компании и в тот день в нём собралось много гостей разных корпоративов и обычных посетителей.
По его словам, ничто не предвещало беды — перебравший мужчина мирно удалился под надзором охраны, однако внезапно достал пистолет в гардеробной и сделал несколько выстрелов.
— Он просто перепил и начал плохо себя вести около барной стойки, стаканы ронять. Охрана подошла. И на удивление он сказал: "Ок, я пошёл". Никто его не скручивал, его сопроводили до гардеробной. Около гардеробной достаёт пистолет и начинает стрелять в охранника, — рассказал хозяин бара Лайфу.
Кексин признался, что за шесть лет существования "Огонька" ничего подобного не происходило, несмотря на отсутствие металлоискателей.
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Корпоративы перед НГ - это дни когда на ночные улицы города выходит максимальное число зомби. Будьте осторожны, в каком бы заведении вы ни были, будьте внимательны на улицах, в подъезде, а так же опасайтесь своих коллег. Ведь зомби есть и среди них, но лишь корпоратив покажет их истинное лицо. Самый верный вариант отсидеться дома. Завтра угроза появления зомби начнёт сходить на нет. Пиковые дни 2019 года - вчера и сегодня. Бар «Огонёк» приносит свои извинения за вчерашний инцидент. Будем более бдительны, чтобы такое не повторилось никогда.
На странице бара в "Инстаграме" опубликовали обращение к гостям. В нём администрация принесла извинения за инцидент и пообещала быть бдительнее, чтобы не допустить подобного в будущем.