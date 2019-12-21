В Бурятии задержаны двое полицейских из-за убийства двух девушек 17 лет назад

В Кабанском районе Бурятии задержаны бывший и действующий сотрудники полиции, обвиняемые в жестоком убийстве двух девушек 17 лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

— По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная Падь, где стали употреблять спиртные напитки... Между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими, — говорится в сообщении.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Следствие продолжается, проверяется возможная причастность к преступлению и других сотрудников полиции.

Напомним, ранее подмосковные полицейские случайно задушили задержанного мужчину. Жена скончавшегося рассказала Лайфу подробности происшествия.