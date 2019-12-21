В Апатитах школьники после дискотеки толпой избили полицейских — видео

В Апатитах школьники после дискотеки в местном Дворце культуры напали на сотрудников полиции.

— Пострадали двое полицейских. Устанавливается степень тяжести причинённого вреда здоровью. Установлены личности нападавших, это несовершеннолетние, им по 16 лет, — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По данным "Хибинформбюро", драка началась из-за того, что один из полицейских сделал замечание подростку, пившему пиво и ругавшемуся громко матом.

Один из пострадавших получил ушиб левой скуловой области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия проводится проверка, по её итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.