Ведущий "Модного приговора" рассказал, в чём встречать Новый год

Васильев отметил, что стоит выбирать наряды в синих цветах и не забывать про блёстки.

Историк моды и искусствовед, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев дал советы, в каком наряде стоит провести новогоднюю ночь, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Васильев порекомендовал придерживаться синей цветовой гаммы, так как цветом наступающего 2020 года является синий. Женщинам стоит обратить внимание на платья с накладными плечами и не забывать про блёстки, а мужчинам дополнить свой образ пиджаком или бабочкой.

В начале декабря исследовательский и информационный центр Pantone объявил цветом 2020 года классический синий (Classic Blue).

Ранее Лайф рассказывал о средней стоимости новогоднего стола для россиян.