Украинский посол обвинил Россию в скрытом влиянии на ООН

По его мнению, соседнему государству удаётся это сделать с помощью своих граждан, работающих в секретариате организации.

Половина работающих в Организации Объединённых Наций (ООН) являются скрытыми или открытыми агентами ФСБ России. Об этом в интервью национальному информационному агентству "Укринформ" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко.

— Российские кадры работают на спецслужбы или в более мягком варианте на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН, — заявил он.

Таким образом, по мнению посла, с помощью 200–300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединённых Наций.

При этом Ельченко добавил, что Россия имеет огромное влияние в ООН прежде всего как постоянный член Совета Безопасности.

— Кто-то её (Россию. — Прим. Лайфа) уважает, а кто-то откровенно боится. [Страны], которые голосуют в унисон с Россией, на 100 процентов зависят от неё, — заметил посол.

Напомним, что 12 декабря Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США. Ранее, с 2015 года, занимал должность постоянного представителя Украины при ООН. С 2010 по 2015 год был послом Украины в России.