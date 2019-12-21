Новым главным тренером английского "Эвертона" стал Карло Анчелотти

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Фото © DPA/TASS

Карло Анчелотти занял пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Соответствующее заявление опубликовали на сайте клуба.

Как уточняется, контракт с итальянцем заключили на четыре года. До этого он работал в футбольном клубе "Наполи". В соцсетях "Эвертона" уже успели поприветствовать тренера и даже опубликовали небольшой видеоролик.

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