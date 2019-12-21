Новым главным тренером английского "Эвертона" стал Карло Анчелотти

Карло Анчелотти занял пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Соответствующее заявление опубликовали на сайте клуба.
🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R— Everton (@Everton) December 21, 2019
Как уточняется, контракт с итальянцем заключили на четыре года. До этого он работал в футбольном клубе "Наполи". В соцсетях "Эвертона" уже успели поприветствовать тренера и даже опубликовали небольшой видеоролик.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram