На "Аэрофлот" подали иск на 46 миллионов рублей

Специальный лётный отряд (СЛО) "Россия" подал иск в Арбитражный суд о взыскании с авиакомпании "Аэрофлот" 46 миллионов рублей. Эта информация представлена в картотеке арбитражных дел.

Иск подан в суд 20 декабря, исковые требования пока не известны.

Ранее на портале госзакупок появилась информация, что СЛО "Россия" планирует заключить с "Аэрофлотом" контракт на перевозку высших должностных лиц и официальных делегаций до конца 2020 года.

Заявку на соответствующий тендер подал только "Аэрофлот", она была признана "соответствующей требованиям". Сообщалось, что контракт планируется заключить именно с этой авиакомпанией.