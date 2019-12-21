Житель Иванова испугался слежки и поджёг чужой дом

Пожар уничтожил 38,5 квадратных метра здания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Иванове 42-летний мужчина поджёг дом знакомого, в котором временно жил. Об этом сообщает управление МВД РФ по области.

Как уточняется, хозяин частного дома пустил приятеля пожить к себе. Тот решил, что в жилище установлена камера, которая за ним наблюдает. Эти мысли привели его в ужас.

— В ходе беседы ивановец признался, что он поджёг дом. Мотивом, с его слов, стало ощущение, что за ним ведут слежку и в жилище установлена скрытая видеокамера, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар уничтожил 38,5 квадратных метра здания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии девушка подожгла квартиру любовника и отправила ему фото пожара.