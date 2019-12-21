Украина обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу

Правительство Украины представило трёхсторонний протокол по газу. Документ опубликован на едином портале органов власти Незалежной.
Из опубликованных документов следует, что уровень тарифов на транзит газа должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе.
Вместе с тем стороны договорились о снятии ареста со всех активов и имущества "Газпрома". Украинская компания "Нафтогаз" пообещала отказаться от возможных исков и претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.
В ходе состоявшегося 21 декабря брифинга исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что в протоколе не упоминаются претензии украинской компании к России, касающиеся активов в Крыму.
— Это отдельный процесс, стороной этого процесса является государство РФ, — заявил он.
Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта.
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