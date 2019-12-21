Матери назвали Лайфу настоящее число детей, отравившихся в школе под Белгородом

Причиной массового недомогания, по версии родителей, стала испорченная колбаса, которую давали на завтрак в столовой.

Родители школьников, отравившихся в школе под Белгородом, прокомментировали Лайфу произошедшее.

По предварительным данным СУ СКР по Белгородской области, жертвами отравления в посёлке Волоконовка стали около 20 учеников школы, однако родители утверждают, что пострадало более 50 школьников, многие из которых не обращались к медикам, а занялись самолечением.

Основными симптомами недомогания стали высокая температура, рвота, сильная боль в животе и диарея.

Согласно предварительному диагнозу, причиной плохого самочувствия детей стала ротавирусная инфекция.

Родители отравившихся школьников утверждают, что это невозможно, так как "вирус не заразил бы одновременно сразу половину школы", а если бы ребёнок принёс домой такую инфекцию, она бы передалась семье.

Некоторые матери утверждают, что причиной массового отравления стала несвежая колбаса "с зелёными краями", никак термически не обработанная, которую давали в этот день на завтрак в столовой.

Однако при этом есть дети, которые не питались в этот день в столовой, но у них также зафиксированы симптомы отравления.

Родители школьников утверждают, что настоящие данные о последствиях и причинах отравления скрываются, а сотрудников школы и медицинского учреждения "запугали" и призвали молчать о случившемся.

Одна из матерей рассказала, что в школе соседнего села Фощеватово на днях произошёл подобный случай, про который все молчат. Отмечается, что у двух образовательных учреждений один поставщик продуктов.

Родители пострадавших учеников собираются подавать заявление в прокуратуру по факту случившегося.

На данный момент в школе посёлка Волоконовка организовано проведение проверки Валуйским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону.

Напомним, 20 декабря стало известно о массовом отравлении в школе в посёлке Волоконовка.