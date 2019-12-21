Режиссёр фильма "Текст" — о постельной сцене с Асмус: Всем было некомфортно

Клим Шипенко рассказал, что сама актриса изъявила желание поучаствовать в кастинге.

Режиссёр российского фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о съёмках скандальной постельной сцены с Кристиной Асмус.

— Кристина с самого начала знала, на что идёт. Мы это обговорили, она согласилась. Все обсуждают Кристину, забывая, что на съёмочной площадке был ещё и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже, — сказал Шипенко в шоу "Морозова хочет знать", опубликованном в " Ютубе ".

Он также поделился, что с самого начала не рассматривал Асмус на роль в фильме. Это она предложила свою кандидатуру.

По словам режиссёра, супруг Асмус, Гарик Харламов, не был против участия актрисы в откровенной сцене.

— Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит, — добавил Шипенко.

Напомним, ранее продюсер раскрыла секрет нашумевшей интимной сцены с Кристиной Асмус в фильме "Текст". По её словам, актёры в подобных съёмках используют специальные накладки телесного цвета.