Российские хирурги спасли 7-месячную девочку с опухолью сердца

В настоящее время малышка переведена на самостоятельное дыхание и чувствует себя хорошо.

Кардиохирурги Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета провели одну из уникальнейших операций в России — биопсию опухоли сердца семимесячному ребёнку. И успешно: малышка держится за подаренный врачами шанс жить и быстро идёт на поправку.

Опасное новообразование в сердце у девочки врачи обнаружили через месяц после её появления на свет. За три месяца опухоль увеличилась в два раза.

Родители ребёнка искали врачей во многих российских клиниках, но везде получали отказ: то нет опыта подобных операций, то нет оборудования. Кроме того, многие медики ссылались на малый возраст ребёнка. Тем временем у самого младенца появились первые нарушения сердечного ритма, которые начали представлять угрозу для здоровья.

— Вдруг у нас дома прозвучал спасительный звонок от Вероники Игоревны (Скворцовой, министра здравоохранения России. — Прим. Лайфа). Она сообщила, что в Питере нашлась клиника, где берутся помочь нашей дочери. Нас предупредили, что такая операция будет производиться впервые, и заверили, что врачи сделают всё возможное, чтобы дать малышке шанс, — цитирует "Комсомольская правда" мать девочки.

Детские специалисты сделали ряд анализов, провели ряд тестов и исследований, включая компьютерное 3D-моделирование сердца. После этого бригада детских хирургов впервые в России выполнила биопсию опухоли сердца у пациента столь маленького возраста.

Анализ показал, что опухоль доброкачественная, но имеет тенденцию перетечь в злокачественную. Кроме того, опухоль начала прорастать в перегородки, что создало особые сложности для её удаления.

Операция длилась более 12 часов, было удалено более 50 процентов опухоли, что позволило избавить ребёнка от большинства сердечных заболеваний. С другой стороны сердца новообразование технически удалить не получилось, однако врачи надеются, что опухоль прекратит свой рост и проведённой операции будет достаточно, чтобы малышка выросла здоровой.

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