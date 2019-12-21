В страшном ДТП на Алтае погибло пять человек

Водитель автомобиля Toyota выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2107. Погибли и водители, и их пассажиры.

В Косихинском районе Алтайского края столкнулись автомобили марок Toyota и ВАЗ-2107, пять человек погибли. Лайф публикует кадры с места аварии.

В краевом управлении МВД РФ уточнили, что ДТП на автодороге Р-256 произошло в 16:40 (12:40 мск). Водитель автомобиля Toyota выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-2107.

— В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля — женщина — погибли на месте, — цитирует сообщение РИА "Новости".

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Выборгском районе Ленобласти грузовик протаранил пять легковых автомобилей, после чего они загорелись.