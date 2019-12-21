В страшном ДТП на Алтае погибло пять человек

В Косихинском районе Алтайского края столкнулись автомобили марок Toyota и ВАЗ-2107, пять человек погибли. Лайф публикует кадры с места аварии.
В краевом управлении МВД РФ уточнили, что ДТП на автодороге Р-256 произошло в 16:40 (12:40 мск). Водитель автомобиля Toyota выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-2107.
— В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля — женщина — погибли на месте, — цитирует сообщение РИА "Новости".
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Выборгском районе Ленобласти грузовик протаранил пять легковых автомобилей, после чего они загорелись.
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