Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

Британская сценаристка и писательница Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в 2019 году. Об этом сообщает Forbes.

Доход Роулинг за этот год составил 92 миллиона долларов. В подсчётах учитывались доходы писательницы от продаж книг, билетов на спектакль в Нью-Йорке и посещений тематических парков о Гарри Поттере.

На втором месте оказался американский писатель Джеймс Паттерсон, заработавший 70 миллионов долларов. Тройку лидеров закрывает Мишель Обама, получившая доход в 36 миллионов долларов от продаж книги "Становление".

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинги самых успешных и самых неудачливых миллиардеров по итогам 2019 года.