На юго-западе Болгарии ввели режим ЧС из-за нехватки питьевой воды

Причиной проблем с водой является аномальная засуха и недостаточное количество выпавших осадков.

В субботу в преддверии рождественских и новогодних праздников болгарский город Перник, расположенный на юго-западе страны, объявил режим чрезвычайной ситуации. Такие меры приняты властями города, где проживает около ста тысяч человек, из-за серьёзных проблем с водоснабжением.

Ранее в городе был введён режим экономии воды, по которому она поступает в дома местных жителей лишь восемь часов в день.

— Объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально быстро провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище "Студёна", — подчеркнул мэр города Станислав Владимиров, добавив, что необходимые строительные работы в городе уже начались.

В настоящий момент в водохранилище "Студёна" находится 4 миллиона кубических метров воды при норме 25 миллионов кубических метров. При этом в секунду происходит приток 50 литров и отток 250 литров. Даже при условиях жёсткой экономии воды может не хватить до весны.

Причиной кризиса в Пернике и подобных городах является аномальная засуха и недостаточное количество выпавших осадков. Так, их объём в одних регионах составил 85 процентов от нормы, а в других — лишь 60 процентов.