МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

Россия, как и прежде, продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Таким заявлением в МИД РФ встретили новость о введении Вашингтоном санкций против "Северного потока — 2".

— С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников, — отметили в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Представители ведомства подчеркнули, что решение Вашингтона свидетельствует о том, что он пытается не только лишить союзников бесперебойного обеспечения энергоносителями, но и пытается навязать европейским странам свой сжиженный газ.

— Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым замедлить развитие её экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках, — заметили авторы сообщения.

Они обратили внимание на то, что США планируют ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в прокладке трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", не жалея "даже ближайших партнёров по НАТО ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды".

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала это заявление.