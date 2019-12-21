Музыкант получил награду YouTube за комментарий, собравший более миллиона лайков

Музыкант Сет Эверман получил единственную в истории "Ютуба" награду за комментарий в видеохостинге, собравший 1,7 миллиона лайков. Рассказ о премии он опубликовал на своём ютуб-канале.

Семь месяцев назад под клипом на песню Билли Айлиш Bad guy молодой человек написал: "Я лысый парень" (bald guy), обыграв название клипа, которое переводится как "плохой парень".

Спустя несколько месяцев Эверман в "Твиттере" попросил руководство "Ютуба" вручить ему награду за рекордное в истории видеохостинга количество собранных лайков к комментарию.