В Петербурге поймали воров, которые проникли в ювелирный салон через пол

При обыске были изъяты не только ювелирные украшения, но и 28 мобильных телефонов и три автомобиля.

В Санкт-Петербурге задержали двух 46-летних мужчин, обвиняемых в ограблении ювелирного салона, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с бойцами Росгвардии задержали двух ранее судимых неработающих граждан, которые являются участниками организованной группы, занимающейся совершением краж из предприятий и организаций.

В ходе обыска по месту проживания, где и были задержаны обвиняемые, изъято три автомобиля, радиостанции, инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов и ювелирные изделия.

На данный момент мужчин заключили под стражу, следствием было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности соучастников и выясняются дополнительные эпизоды нарушения закона.

Ограбление ювелирного салона на проспекте Большевиков произошло в ночь с 14 на 15 декабря. Злоумышленники проникли в сейфовое помещение через подвал, проломив пол. Были похищены ювелирные изделия и деньги, общий ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.

Ранее Лайф публиковал видео ограбления банка двумя вооружёнными мужчинами в Санкт-Петербурге.