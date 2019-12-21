Лавров рассказал о письме Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог для решения проблем в отношениях России и США.

— Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что готов продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях, — отметил он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания. До этого он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. Позже Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду дружбы с Россией для американцев.