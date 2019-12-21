Козак назвал "форточкой возможностей" контракт России и Украины по транзиту газа

При этом политик заявил о возможности в будущем заключения контракта на газ на десять лет.

Протокол о продолжении транзита газа, подписанный Россией и Украиной, открыл возможности для достижения договорённостей и по другим вопросам. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

— Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам, — сказал он.

При этом Козак выразил надежду, что эта "форточка" станет "достаточно широкой дверью", благодаря которой государства решат многие вопросы.

Также он отметил, что через пять лет, когда контракт исчерпает свою силу, Россия и Украина смогут вернуться к обсуждению транзита газа в Европу сроком на десять лет.

— Если у нас эта схема будет работать, и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет. Мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, — заключил Козак.

Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина в свою очередь обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу.