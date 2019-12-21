Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина предложила участки в поле для разведения сил в Донбассе.

— Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет, — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины являлся одной из ключевых тем "нормандского саммита", который прошёл в Париже 9 декабря. На переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.