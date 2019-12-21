Бэнкси изобразил рождественский вертеп, где вместо звезды зияет дыра от снаряда

Произведением он украсил свой отель, который находится рядом со стеной, разделяющей Израиль и Палестину.

Известный британский художник Бэнкси создал инсталляцию с рождественским вертепом, которой украсил свою гостиницу The Walled Off Hotel в Вифлееме. Фотографию произведения, которую он назвал "Шрам Вифлеема", Бэнкси опубликовал в своём инстаграме .

Сцена Рождества Христова изображена на фоне серой стены, которая повторяет израильский разделительный барьер, где вместо Вифлеемской звезды над Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом зияет дыра, как будто оставленная снарядом.

Пару недель назад Бэнкси опубликовал в соцсетях пост с ещё одним своим произведением на тему Рождества: серебристые олени, нарисованные в Бирмингеме, рвутся в небо, пытаясь утянуть за собой привязанную к ним лавочку.

Гостиница The Walled Off Hotel, финансируемая Бэнкси, открылась в 2017 году рядом со стеной, разделяющей Израиль и Палестину. Имеет десять номеров и украшена произведениями уличного художника.