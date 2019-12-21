Пьяный житель Хабаровского края застрелил маленького сына

У подозреваемого не было разрешительных документов на ружьё, из которого он стрелял.

В Хабаровском крае 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего маленького сына. Мальчик от полученных ранений скончался, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в доме подозреваемого в селе Гаровка-2. Следователи отмечают, что мужчина не имел разрешения на хранение оружия. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас он находится под стражей.

Ранее Лайф сообщал, что учёные назвали день, когда в России происходит больше всего убийств.