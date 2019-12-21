Захарченко получил свой первый выговор в колонии

Заключённый заслужил себе проблемы тем, что находился в неположенном месте в неположенное время.

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, осуждённый за взяточничество, уже постепенно привыкает к новой жизни в колонии: он получил свой первый выговор — как стало известно Лайфу, пока устный.

Осуждённый заслужил себе проблемы за нахождение в помещении в неустановленное время. По информации источника, Захарченко вместе с несколькими другими заключёнными сидел в помещении, расположенном в их бараке. Там им разрешается находиться и принимать пищу до десяти часов вечера.

Однако после 22:00 в этом помещении никого быть не должно. Именно этот запрет и нарушил бывший подполковник со своими знакомыми.

Примечательно, что Захарченко в колонию прибыл уже с так называемой красной табличкой — этот опознавательный знак вешают на тех осуждённых, кто склонен к побегу. Но негласно эта табличка может означать и то, что за человеком ведётся пристальный контроль.

Напомним, Лайф сообщал, что Захарченко, осуждённый за взяточничество, ещё до перевода из карантина жаловался на условия содержания в мордовской колонии № 5. Так, по словам источника, его собирались поселить в блок, где в том числе находятся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди. Позднее ФСИН России опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко, а адвокат осуждённого заявил, что у того нет претензий к условиям.

Сейчас Захарченко проводит много времени в кабинете у заключённого, заведующего отрядом, ходит в столовую. Конфликтов с другими осуждёнными у него нет, общается со всеми вежливо. При этом зачислением в "рабочий отряд" он не заинтересовался.