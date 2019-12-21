В Европе запросят у США разъяснение санкций по "Северному потоку — 2"

Европейские участники проекта "Северный поток — 2" запросят у США разъяснение санкций по газопроводу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

— Санкции сформулированы недостаточно чётко. Они не понимают, европейцы прежде всего, что это означает, — заявил Козак.

Вице-премьер пояснил, что консультации должны объяснить суть и объёмы запретов.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал США не вводить санкции.