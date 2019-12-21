Украина увеличит тариф на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
По его словам, у сторон есть чёткое понимание, что тариф на транспортировку должен расти, и его будет устанавливать украинский регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Украина надеется подписать все документы до 1 января, добавил Оржель.
Ранее была сообщена информация, что регулятор назовёт тариф на транзит до 26 декабря.
В ходе переговоров было достигнуто пакетное соглашение, которое не предусматривает прямые поставки газа Украине.
Ранее Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи по газу, обнародованный Украиной.
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