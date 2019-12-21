Украина увеличит тариф на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.

По его словам, у сторон есть чёткое понимание, что тариф на транспортировку должен расти, и его будет устанавливать украинский регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Украина надеется подписать все документы до 1 января, добавил Оржель.

Ранее была сообщена информация, что регулятор назовёт тариф на транзит до 26 декабря.

В ходе переговоров было достигнуто пакетное соглашение, которое не предусматривает прямые поставки газа Украине.

Ранее Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи по газу, обнародованный Украиной.